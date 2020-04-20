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وفاة 4 أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة قديمة في مدينة المفرق الأردنية

أخبار العالم العربي

وفاة 4 أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة قديمة في مدينة المفرق الأردنية
Reuters MH/af/DH
سيارة إسعاف أردنية أرشيف
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توفي 4 أطفال ووالدتهم، اليوم الاثنين، إثر انفجار قنبلة قديمة بحي الفدين بمدينة المفرق الأردنية، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم الاثنين حول وقوع انفجار في أحد الأحياء بمدينة المفرق. 

وأضاف أن كوادر المديرية تحركت على الفور إلى المكان، وتبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية ما أدى إلى وفاة أربعة أطفال وأمهم، فيما تقوم فرق مختصصة الآن بالكشف على الموقع، وفتح تحقيق بالحادثة.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر أمني في وقت سابق تأكيده أن "الانفجار وقع داخل طابق أرضي لمبنى سكني، في الوسط التجاري لمدينة المفرق، ما نتج عنه وفاة 4 أشخاص على الأقل".

وأشار إلى أن "هناك العديد من الإصابات بعضها بحالة خطيرة"، مرجحا ارتفاع عدد الوفيات.

وقال مصدر ثان إن "الانفجار ناتج عن قنبلة قديمة كانت من بين خردوات تم جمعها من قبل بعض الأشخاص قبل أن تنفجر".

المصدر: وكالات

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