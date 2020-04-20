سوريا.. مجهولون يهاجمون عربة أمريكية في الحسكة

هاجم مجهولون عربة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، عند مفرق قرية رويشد بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

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وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن العربة، وهي من نوع "همر"، كانت تقل جنودا أمريكيين وأفرادا من قوات سوريا الديمقراطية ("قسد").

ونقلت صحيفة "تشرين" عن مصادر أهلية أن الهجوم أدى إلى تدهور العربة وجرح عدد من ركابها.

وأوضحت المصادر أن الهجوم تم على طريق الخرافي عند مفرق قرية رويشد جنوب غرب ناحية السبع وأربعين بريف الحسكة الجنوبي.

يذكر أن دورية مشتركة للقوات الأمريكية و"قسد" تعرضت في السادس من الشهر الجاري لكمين، نفذه مجهولون في ناحية الصور بريف دير الزور المتاخمة للحدود الإدارية لمحافظة الحسكة، ما أدى إلى مقتل ضابط أمريكي واثنين من "قسد".

أسامة يونس

المصدر: RT