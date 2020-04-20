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مصر.. زوجة السيسي توجه رسالة للمصريين بشأن شم النسيم

أخبار العالم العربي

مصر.. زوجة السيسي توجه رسالة للمصريين بشأن شم النسيم
Reuters
السيسي وزوجته
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وجهت انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري بمناسبة أعياد الربيع في البلاد "شم النسيم".

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وقالت زوجة الرئيس المصري عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "نحتفل اليوم بعيد شم النسيم الذي يرمز بطقوسه الرائعة إلى أسمى المعاني الإنسانية المتمثلة في البهجة والتسامح والتضامن الإنساني، والتي تعكس محبة الشعب المصري للحياة التي ورثها عن أجداده القدماء بحضارتهم العريقة.. كل عام وأنتم بخير".

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا بشأن أسلوب التعامل مع يوم "شم النسيم" الذي يوافق اليوم الاثنين والإعلان عن عقوبة مخالفي قرار الغلق العام.

ووفقا للقرار فإنه سيتم غلق كل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديدية، ومترو الأنفاق، وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنقل الركاب بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.

ونشرت الجريدة الرسمية عقوبة من يخالف هذا القرار بالحبس وبغرامة تصل إلى أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: وكالات

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