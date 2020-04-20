بارزاني: ندعم الكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، دعم القوى الكردستانية لرئيس الحكومة العراقية المكلف، مصطفى الكاظمي، في تشكيل كابينته الوزارية.

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وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي إن "ترشيح ‫الكاظمي تم من قبل القوى الشيعية التي حضرت جميعا خلال تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، ونحن نعبر عن دعمنا له في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة باسم جميع القوى الكردستانية، ونجدد على ضرورة الاستجابة لمطالب إقليم كردستان".

وأضاف "نبحث عن آلية عمل مشترك يضمن عدم زيادة خطورة داعش، بالتعاون مع ‫بغداد والتحالف الدولي، وسنبدأ حوارا رسميا مع الكاظمي قريبا بمشاركة جميع القوى الكردستانية".

وأشار بارزاني إلى أن "تنظيم داعش لا يزال يشكل خطرا جديا في كل مناطق ‫العراق وكردستان، حيث رفع التنظيم مستوى عملياته وأنشطته مؤخرا".

وتابع أن "الحكومة الاتحادية لا تأخذ خطر داعش على محمل الجد، ومستوى تنسيقها مع إقليم ‫كردستان بهذا الشأن ليس بالمستوى المطلوب".

وحول موقف الاقليم من حزب العمال الكردستاني (التركي) الذي يتواجد مقاتلوه داخل أراضي الإقليم قال بارزاني "نجدد رفضنا القاطع لوجود حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، ونحن جزء من العراق ولا نقبل بأن يتم اتخاذ أراضينا منطلقا لتهديد دول الجوار".

المصدر: RT