السعودية تعلن نتائج اجتماع وزراء الصحة لدول "G20" حول مكافحة جائحة كورونا

بحث وزراء الصحة لدول "G20"، خلال اجتماع افتراضي حول "تعزيز تنسيق الجهود لمكافحة الجائحة"، سبل رفع فعالية الأنظمة الصحية، وأكدوا استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية لكبح فيروس كورونا.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع، حسب بيان أصدرته السعودية مساء الأحد، أن "صحة الشعوب وسلامتها هي هدف جميع القرارات المتخذة لحماية الأرواح ومعالجة المرض وتعزيز الأمن الصحي العالمي وتخفيف الآثار الاجتماعية الاقتصادية الناجمة عن الفيروس".

وأفاد البيان بأن وزراء الصحة اتفقوا على مشاركة "الخبرات الوطنية والتدابير الوقائية لاحتواء الجائحة".

وناقشوا "ضرورة رفع مستوى فعالية النظم الصحية العالمية من خلال مشاركة المعرفة وسد الفجوة في الجاهزية والقدرة على الاستجابة للوقاية من التهديدات الوبائية والاستجابة لها".

وأكد الوزراء، حسب البيان، على "مخاوف قادة العشرين فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا نتيجة الجائحة، حيث أن نظمها الصحية واقتصاداتها أقل قدرة على مواجهة التحدي".

وفي غضون ذلك، بحث المجتمعون "الإجراءات اللازمة لرفع مستوى التأهب للجوائح، وأهمية توظيف الحلول الرقمية في الجائحة الحالية والجوائح المستقبلية، والتركيز على سلامة المرضى، وأهمية تعزيز القيمة في النظم الصحية، بالإضافة إلى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية".

وأبدى وزراء الصحة في مجموعة دول العشرين "استعدادهم الكامل لاتخاذ أي إجراءات إضافية يمكن أن تساعد في احتواء الجائحة"، فيما تقرر "انعقاد اجتماع آخر حسب الضرورة".

ونشر هذا البيان بعد إلغاء مؤتمر صحفي مخطط لوزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الذي ترأس الاجتماع، عبر الإنترنت بسبب "اجتماع طارئ للجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لكوفيد-19" بالمملكة.

المصدر: RT + وكالات