السلطات السعودية تلقي القبض على عسكري وموظف بوزارة الصحة بتهمة تزوير تصاريح تنقل

باشرت السلطات السعودية تحقيقا مع عسكري وموظف في وزارة الصحة بتهمة تزوير تصاريح تنقل خلال مدة حظر التجول المفروض في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأفاد مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الأحد، بأن الهيئة "باشرت اختصاصها بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض بشأن قضية تزوير أحد الوافدين لـ31 تصريح تنقل خلال مدة حظر التجول والشروع في بيعها بقيمة إجمالية بلغت 93 ألف ريال".

وأوضحت أن أحد العسكريين حاول استغلال التصريح الممنوح له بحكم وظيفته للحصول على مقابل مالي، وبالتعاون مع قريب له يعمل بوزارة الصحة، ليقوم الأخير بالتنسيق مع أحد المقيمين بتزوير تصاريح تنقل للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية بغرض بيعها بمبلغ ثلاثة آلاف ريال للتصريح الواحد.

وتم القبض على المتورطين من قبل شرطة منطقة الرياض وإحالة الموضوع للهيئة لاستكمال التحقيق مع جميع أطراف القضية لاستكمال اللازم بحقهم.

المصدر: واس