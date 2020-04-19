مسؤولة في "الصحة السورية": من توفوا بكورونا كانت لديهم أمراض أخرى

قالت مديرة دائرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة السورية، هزار فرعون، إن حالات الوفيات في البلاد بكورونا كانت لأشخاص لديهم متلازمات مرضية وإن الإصابات الأخرى في طور الشفاء.

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وأوضحت فرعون، أن من توفوا كانت لديهم حالات قلبية أونقص مناعة أو كانوا بأعمار كبيرة.

وحول وضع المصابين قالت المسؤولة، في حديث لإذاعة "شام إف إم"، إنهم "في حالة جيدة وبطور الشفاء".

وأضافت فرعون أن شكل انتشار الفيروس في سوريا "أفقي وليس تصاعدي، أي لا يصل إلى قمة أو ذروة، وهو ضمن السيطرة والحدود المعقولة، والوضع جيد".

وأشارت إلى أن الإصابات في سوريا "موزعة بمناطق متعددة كما تم نشرها بحسب المكتب الصحفي لوزارة الصحة، ويتم رصدها بشكل دائم".

وحول عدم الإفصاح عن تفاصيل العدوى، نفت فرعون أن تكون الوزارة تتكتم على الإصابات، وأكدت أن الوزارة تعلن مباشرة عن أي حالة ترد نتيجتها، واعتبرت أن الإعلان عن تفاصيل الإصابات "سلاح ذو حدين، حيث من الممكن أن يتسبب بحالة هلع لدى البعض، وعند الضرورة يتم إغلاق منطقة أو بناء معين، وذلك حسب التوصيات المتبعة بشكل علمي ومنطقي".

أسامة يونس

المصدر: RT