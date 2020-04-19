المغرب يسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحة المغربية، مساء الأحد، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن وزير الصحة المغربي، خالد أيت الطالب، أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، تسجيل 170 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين المرصودين في المملكة إلى 2855 شخصا.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع نسبي لوتيرة الارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد مقارنة مع الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في وقت سابق من الأسبوع (259 في 16 أبريل و281 في 17 أبريل)، إلا أنه أكبر من حصيلة أمس السبت، التي كانت 121 حالة.

يتبع..