مصدر دبلوماسي كويتي يكشف عن تفاصيل عملية إجلاء الكويتيين العالقين بمصر

كشف مصدر دبلوماسي كويتي عن تفاصيل عملية إجلاء المواطنين الكويتيين العالقين بمصر، لافتا إلى أنه سيتم تسيير الرحلات الأولى من القاهرة إلى الكويت يوم الاثنين.

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وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الأولوية في عملية الإجلاء ستكون للمواطنين الكويتيين من كبار السن وذوي الاحتياجات والمرضى، ويأتي من بعدهم الطلاب، وستتم عملية الإجلاء على أيام متتالية.

ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن كل رحلة ستستوعب بالتقريب نحو 500 شخص.

يشار إلى أن عدد الطلاب الكويتيين الدارسين في مصر يناهز 22 ألف مواطن، بحسب تصريحات للسفير الكويتي بالقاهرة، محمد صالح الذويخ، وتعد الجالية الأكبر تواجدا في مصر من حيث العدد.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ صباح الخالد الصباح، عن الانتهاء من خطة لإجلاء الكويتيين من الخارج، مضيفا أن قرابة 50 ألف كويتي سيتم إعادتهم إلى الدولة.

وأكد وزير الخارجية أن خطة إجلاء الكويتيين من الخارج ستشمل إعادة كويتيين من 101 نقطة في العالم، مشيرا إلى أن 35 ألف كويتي سجلوا في المنصة الحكومية الخاصة بالكويتيين الراغبين بالعودة إلى وطنهم.

ناصر حاتم

المصدر: RT