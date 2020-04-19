إلغاء مؤتمر صحفي عبر الإنترنت لوزير الصحة السعودي

قالت مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، في بيان اليوم الأحد، إنه تم إلغاء مؤتمر صحفي عبر الإنترنت كان سيعقده وزير الصحة السعودي الذي تترأس بلاده المجموعة حاليا.

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وأضاف البيان أنه تم إلغاء المؤتمر بسبب "اضطرار وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة لحضور اجتماع طارئ للجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لكوفيد-19 في المملكة".

وأظهر تسجيل مصور قدم إلى وسائل الإعلام الوزير السعودي وهو يفتتح الاجتماع.

وقالت مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في بيان، إن وزراء الصحة لدول المجموعة عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت، اليوم، للعمل على صياغة خطة مشتركة لمواجهة وباء فيروس كورونا وسيصدرون بيانا مشتركا بهذا الشأن.

وجاء في بيان سابق للمجموعة أن قادة من إسبانيا وسنغافورة والأردن وسويسرا سينضمون إلى الدول الأعضاء بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية من بينها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

المصدر: وكالات