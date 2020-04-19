الأرصاد السعودية تحذر من وصول موجة الأمطار إلى ذروتها مع زخات من البرد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، اليوم الأحد، من وصول موجة الأمطار إلى ذروتها في المملكة غدا الاثنين لتضرب معظم مناطق المملكة رفقة زخات من البرد.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته اليوم عبر "تويتر"، إن "ذروة الحالة المطرية ستكون يوم الاثنين حيث يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصاحب بزخات من البرد".

وأضافت الهيئة أن موجة الأمطار هذه "قد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى أجزائها الشرقية وكذلك على مناطق نجران والرياض وحائل والقصيم ومن ثم الشرقية".

وتابعت: "كما تتأثر سواحل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية للمدينة المنورة ومنطقتي الجوف والحدود الشمالية بالأمطار المتوسطة".

المصدر: RT