رئيس أركان الجيش العراقي: الإرهاب يحاول استغلال أي ثغرة لارتكاب جرائمه

أكد رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، اليوم الأحد، أن الإرهاب يحاول استغلال أي ثغرة لارتكاب جرائمه.

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وقال الغانمي، خلال تفقده القطعات العسكرية في محافظة كركوك التي شهدت في الأيام الأخيرة تحركات لتنظيم "داعش"، إن "واجب الجيش الرئيسي سيبقى مقاتلة الإرهاب في كل شبر من أرض العراق".

وشدد على ضرورة تحديث الخطط باستمرار وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع العدو الإرهابي الذي يحاول استغلال أي ثغرة لارتكاب جرائمه الدنيئة.

المصدر: RT