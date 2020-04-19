وزارة الأوقاف المصرية تنهي خدمة إمام جمع مصلين في محيط مسجده

أنهت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد، خدمة إمام مسجد في محافظة الشرقية لمخالفة التعليمات بمنع تجمعات في ظروف وباء فيروس كورونا.

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وجاء قرار الوزارة بناء على مذكرة مديرية أوقاف محافظة الشرقية، والتي أفادت "بقيام إسلام حسن محمود حسن، إمام وخطيب بإدارة أوقاف مدينة العاشر من رمضان بتجميع عدد من الأهالي وصلى بهم المغرب أمس السبت 18 أبريل في محيط مسجد واحة الصالحين".

وأكدت الوزارة أنها "ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية".

ناصر حاتم

المصدر: RT