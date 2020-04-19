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دار الإفتاء المصرية تحذر الشباب من أي سخرية من الصلاة

أخبار العالم العربي

دار الإفتاء المصرية تحذر الشباب من أي سخرية من الصلاة
mosoah.com
أداء الصلاة في المنزل
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أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا، اليوم الأحد، علقت فيه على ظهور فيديوهات لشباب وفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي يؤدون الصلاة بشكل ساخر.

وأشار البيان إلى أن بعض مقاطع الفيديو على "التيك توك" و"فيسبوك" "لشباب وفتيات يصلون في المنزل ويقومون فيها بالاستهزاء والسخرية من الصلاة وبعضهم يدخن خلال الصلاة..‬ ‫وتابع: "فاحذروا أيها الشباب من هذه الأفعال المشينة التي تستوجب غضب الله عز وجل ونحن الآن في أمسِّ الحاجة إلى رضا الله ولطفه بعباده".

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية كانت قد القت القبض على مجموعة من الشباب ظهروا في فيديو وهم يدخنون أثناء الصلاة.

ناصر حاتم

امصدر: RT

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