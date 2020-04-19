دار الإفتاء المصرية تحذر الشباب من أي سخرية من الصلاة

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا، اليوم الأحد، علقت فيه على ظهور فيديوهات لشباب وفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي يؤدون الصلاة بشكل ساخر.

انتشرت بعض مقاطع الفيديو على التيك توك والفيس بوك لشباب وفتيات يصلون في المنزل ويقومون فيها بالاستهزاء والسخرية من الصلاة وبعضهم يدخن خلال الصلاة...

فاحذروا أيها الشباب من هذه الأفعال المشينة التي تستوجب غضب الله عز وجل ونحن الآن في أمسِّ الحاجة إلى رضا الله.#مسجدك_في_بيتك — دار الإفتاء المصرية 🏠 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) April 19, 2020

وأشار البيان إلى أن بعض مقاطع الفيديو على "التيك توك" و"فيسبوك" "لشباب وفتيات يصلون في المنزل ويقومون فيها بالاستهزاء والسخرية من الصلاة وبعضهم يدخن خلال الصلاة..‬ ‫وتابع: "فاحذروا أيها الشباب من هذه الأفعال المشينة التي تستوجب غضب الله عز وجل ونحن الآن في أمسِّ الحاجة إلى رضا الله ولطفه بعباده".

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية كانت قد القت القبض على مجموعة من الشباب ظهروا في فيديو وهم يدخنون أثناء الصلاة.

ناصر حاتم

امصدر: RT