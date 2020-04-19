توزيع 42 طنا من المساعدات الإنسانية الروسية خلال أسبوع في سوريا

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا، بأن الجيش الروسي سلم هذا الأسبوع حوالي 42 طنا من المواد الغذائية إلى السلطات المحلية، في المناطق الخاضعة للحكومة السورية.

وقال مصدر في المركز: "بشكل إجمالي، في الفترة من 11 أبريل 2020، تم توزيع 41.84 طن من المواد الغذائية، على سكان سوريا. وفقط في الـ24 ساعة الأخيرة، تم توزيع 250 سلة غذائية بوزن إجمالي 900 كلغم في محافظة الحسكة وألف سلة غذائية بوزن 3.5 طن في محافظة حلب و410 سلة بوزن إجمالي يزيد على 4 أطنان - في محافظة إدلب".

وأضاف المصدر: "يجري حاليا توزيع المساعدات عن طريق السلطات المحلية، وذلك بسبب القيود المفروضة في البلاد المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وإجمالا، نفذ الجانب الروسي في السنوات الأخيرة، ألفين و420 فعالية إنسانية داخل سوريا. وخلالها تم تسليم وتوزيع أكثر من 4 آلاف و21 طنا من المواد الغذائية والمياه المعبأة والمواد الأساسية على المواطنين السوريين. وقدم أطباء وزارة الدفاع الروسية المساعدة لما يقرب من 133 ألف مواطن سوري.

المصدر: إنترفاكس