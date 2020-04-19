السعودية تسجل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع طفيف على أساس يومي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لهذا المعدل مقارنة مع الإحصائية السابقة.

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وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بتسجيل 1088 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 9362 شخصا بعد أن كان على مستوى 8274 أمس السبت.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة مقارنة مع إحصائية أمس السبت حينما بلغ هذا المعدل رقما قياسيا منذ بدء التفشي في البلاد بـ1132 حالة.

وأوضح العبد العالي أن 17% من الإصابات الجديدة تعود لمواطنين سعوديين فيما جاءت 83% من الحالات من نصيب مقيمين في المملكة.

وذكر أن 892 حالة تم اكتشافها من خلال المسح النشط، ما شكل 82% من الإصابات المعلنة اليوم.

كما أعلن المسؤول السعودي أن العدد العام للفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا والتي تم إجراؤها في المملكة تخطت 180 ألف.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية بتسجيل 5 وفيات جديدة بالمرض في المملكة خلال الساعات الت24 الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 97 شخصا، فيما يشهد هذا المعدل استقرارا نسبيا مقارنة مع الأيام لماضية.

وذكر العبد العالي أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1398 حالة بعد تسجيل 69 شفاء جديدة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية