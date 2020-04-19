سفير أنقرة لدى بغداد: مخيم مخمور في العراق صار وكرا ينمو فيه الإرهابيين

قال السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، اليوم الأحد، إن مخيم مخور شمالي العراق صار وكرا ينمو فيه الإرهابيين، وذلك في تصريحات بعد أيام على قصف الطيران التركي للمخيم.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن السفير التركي، فإن "مخيم مخمور وكرا ينمو فيه الارهابيين الانفصاليين من قبل حزب العمال الكردستاني لمهاجمة بلدنا ويستخدم كقاعدة لوجستية في الهجمات على تركيا".

وأضاف أن "‏المخيم فقد منذ فترة طويلة صفة المخيم العائد الى الاشخاص الممنوح لهم صفة اللجوء"، مبينا أن "الإجابة التي ستدلي بها الامم المتحدة للسؤال حول آخر عملية تدقيق قامت بها في هذا المخيم، هي أكبر مؤشر ملموس حول أحقيتنا في هذا الموضوع".

وتابع يلدز أن "تركيا طلبت مرارا وتكرارا من العراق الجار والصديق تطهير المخيم والمنطقة من عناصر المنظمة الإرهابية الانفصالية، ونحن مستعدون لكافة أنواع التعاون والدعم لتطهير الأماكن التي استخدمتها المنظمة الإرهابية كوكر داخل الأراضي العراقية ومن ضمنها هذا المخيم".

المصدر: RT