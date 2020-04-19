السفير الصيني: دفعة مساعدات طبية جديدة تصل مصر قريبا

أعلن لياو ليتشيانج سفير الصين لدى القاهرة، عن استعداد بلاده لإرسال دفعة مساعدات طبية تصل مصر يوم 21 أبريل.

وقال ليتشيانج، في مؤتمر صحفي للسفارة الصينية بشأن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، إن المساعدات الطبية إلى مصر تشمل 10 آلاف بدلة طبية واقية و10 آلاف قناع طبي واق "إن 65".

وذكّر "ليتشيانج" بدفعة مساعدات طبية صينية وصلت مؤخرا إلى مصر وكانت تشمل 10 آلاف كاشف طبي صيني، و10 آلاف بدلة طبية و20 ألف قناع طبي أو كمامة.

ولفت السفير الصيني إلى أن هناك دفعة أخرى هي الثالثة من المساعدات الطبية الصينية أيضا يتم الإعداد لها بين القاهرة وبكين، وسيتم شحن مليون كمامة للأطباء، و150 ألف قناع أو كمامة، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف طبي لاختبار فيروس كورونا، إلى جانب ألف جهاز لكشف درجة حرارة الجسم وقياسها.

كما أشار السفير الصيني إلى أن بعض تلك المساعدات ستذهب إلى مستشفيات العزل الصحي والتعليم العالي إلى مصر، فضلا عن آلاف الكمامات إلى الأزهر الشريف.

وأكد سفير بكين ثقته في قدرة مصر على مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها القاهرة لمكافحة الوباء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية.

وأكد أن "القاهرة اتخذت كافة الإجراءات العلمية وبشفافية، لاقت إشادات كبيرة من منظمة الصحة العالمية، بل إن الخبراء الصينيين أشادوا بالإجراءات المصرية في مواجهة الفيروس القاتل".

ولفت ليتشيانج إلى تصاعد التعاون بين مصر والصين خصوصا بعد أزمة فيروس كورونا، وأشار إلى زيارة وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى بكين، وكذلك رسالة التضامن المصرية التي تمت من خلال إضاءة علم الصين على الأهرامات المصرية.

المصدر: RT