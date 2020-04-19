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بعد موريتانيا.. زعيم عربي ثان يبعث رسالة إلى الأسد

أخبار العالم العربي

بعد موريتانيا.. زعيم عربي ثان يبعث رسالة إلى الأسد
Reuters
الرئيس السوري بشار الأسد
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بعث سلطان عمان هيثم بن طارق المعظم برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب السلطان العماني عن صادق التهاني وأن يحقق الشعب السوري كافة تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار.

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يشار إلى أنها الرسالة الثانية من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس السوري بشار الأسد، حيث سبق وأن بعث إليه برقية عقب توليه منصبه مطلع العام الحالي، أعرب خلالها عن شكره وتقديره للحكومة السورية على التعازي والمواساة التي قدَّمها بوفاة السلطان العماني السابق قابوس بن سعيد.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بعث برسالة إلى الأسد يهنئه فيها بعيد الجلاء (جلاء "المستعمر الفرنسي" عن سوريا عام 1946).

المصدر: وكالات 

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