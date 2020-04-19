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الافتاء المصرية تعلق على الدعوات لصلاة الجماعة فوق أسطح المنازل

أخبار العالم العربي

الافتاء المصرية تعلق على الدعوات لصلاة الجماعة فوق أسطح المنازل
Reuters
مصر
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علقت دار الافتاء المصرية على دعوات البعض لصلاة الجماعة فوق أسطح المنازل، وذلك بسبب عدم تمكن المصلين من التنقل للمساجد من جراء انتشار فيروس كورونا في مصر.

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وقالت الإفتاء المصرية اليوم الأحد في بيان لها إن: "ما نراه من دعوات البعض للتجمع على أسطح المنازل لصلاة الجماعة لا يجوز في هذا الوقت، لأن ذلك يعرض حياة الناس للخطر".

وحذرت الجميع من القيام بتجمعات كبيرة خلال شهر رمضان من أجل صلاة التراويح، مشددة على ضرورة البقاء في المنزل والصلاة مع أفراد أسرة البيت، لأن "الالتزام بالتعليمات واجب شرعي".

المصدر": RT

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