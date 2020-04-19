وزير الدفاع المصري: نعتز بمواقف الأقباط الوطنية
Reuters
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عبر وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي عن "اعتزاز القوات المسلحة بأقباط مصر".
جاء ذلك خلال برقية تهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد بعث بها للبابا لبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وأشار الوزير زكي في برقيته إلى "المواقف الوطنية" لأقباط مصر .. "التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها المجيد".
كما أعرب وزير الدفاع المصري عن "اعتزازه" بـ"عطاء الأخوة والأبناء الأقباط من رجال القوات المسلحة ".
المصدر: RT