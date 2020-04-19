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إسرائيل تشكو "حزب الله" في مجلس الأمن

أخبار العالم العربي

إسرائيل تشكو
Reuters Amir Cohen
منطقة حدودية بين إسرائيل ولبنان
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حملت إسرائيل "حزب الله" اللبناني المسؤولية عن ممارسة "أنشطة استفزازية" عند الحدود بين البلدين، وأعربت عن نيتها تقديم شكوى بهذا الصدد إلى مجلس الأمن الدولي.

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان له أن "حزب الله" حاول ليلة الجمعة الماضية عدة مرات خرق سيادة الدولة العبرية عبر ثغرات في الجدار الحدودي، وأوعز إلى وزارته بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وتابع: "أتوقع من حكومة لبنان تحمل مسؤوليها ومنع تهديدات من هذا القبيل على أمن إسرائيل والمنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل يومين عن اكتشاف ثلاث ثغرات في السياج الأمني الحدودي، فيما نفى "الإعلام الحربي المركزي" التابع لـ"حزب الله" تنفيذ أي عملية على الشريط الحدودي.

المصدر: RT + وكالات

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