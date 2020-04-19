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الهند ترسل "هيدروكسي كلوروكين" إلى الإمارات لعلاج المصابين بكورونا

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الهند ترسل
دواء هيدروكسي كلوروكين
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قالت السفارة الإماراتية في نيودلهي إن الإمارات حازت على موافقة الحكومة الهندية لتصدير "كميات وافية" من دواء هيدروكسي كلوروكين لها، لاستخدامه كعلاج للمصابين بفيروس كورونا.

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وجاء في تغريدة للسفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ساعة متأخرة الليلة الماضية أن: "الشحنة الأولى من الدواء، في طريقها إلى الدولة حاليا، تتضمن 5.5 مليون حبة لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا".

تجدر الإشارة إلى أن ترويج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقار "هيدروكسي كلوروكين"، غالبا في الإحاطات التلفزيونية بالبيت الأبيض، تسبب بزيادة الطلب على العقار على الرغم من عدم موافقة إدارة الغذاء والدواء عليه كعلاج لفيروس كورونا، كما يقول الأطباء إن فعاليته غير حاسمة.

ويستخدم "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج الملاريا، واتضح أن المرضى بفيروس كورونا الذين تلقوا جرعة كبيرة من الدواء أصبحت ضربات قلبهم غير منتظمة، مما قد يعرضهم إلى مشاكل أخرى في القلب.

المصدر: وكالات

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