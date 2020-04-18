العراق يدرس خيار طلب قروض خارجية لعبور المرحلة

أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي وزير المالية، فؤاد حسين، السبت، عن دراسة العراق خيار طلب قروض خارجية لعبور المرحلة.

وقال في بيان حكومي إن "حسين ترأس اجتماعا موسعا بحضور محافظ البنك المركزي ووكيل وزارة المالية والمدراء العامون لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة وهيئتي الجمارك والضرائب ودائرة الدين العام لبحث الوضع الاقتصادي والمالي من أجل تأمين احتياجات الحكومة".

وأضاف أن "نائب رئيس الوزراء استعرض اتفاق أوبك الأخير وقرار تخفيض حصص السوق العالمية النفطية وتخفيض ما يقارب مليون برميل يوميا من حصة العراق وتداعيات ذلك القرار خصوصا مع انهيار أسعار النفط الحالية وكيفية تذليل تلك العقبات وعبور المرحلة الحالية".

ووفقا للبيان، فقد شدد محافظ البنك المركزي على "ضرورة الحفاظ على استمرارية النظام المصرفي والأرصدة وإلى ضرورة تحليل البيانات للحصول على معلومات تلك الأرصدة سواء كانت تمويل ذاتي أو مركزي".

وتطرق الاجتماع إلى خيارات الدخول لبرنامج صندوق النقد الدولي وطلب قروض خارجية كإحدى الخيارات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة الحالية لعبور المرحلة.

المصدر: RT