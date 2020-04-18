وزارة الآثار المصرية تعلن عن كشف آثري جديد في منطقة سقارة

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم السبت، عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة الأثرية.

وقالت وزارة الآثار في بيان حصلت RT على صورة منه، إن "الكشف يقع في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في سقارة، والتي تم الإعلان فيها، خلال العامين الماضيين، عن اكتشافات أثرية عديدة تمت بأيادي أبناء المجلس الأعلى للآثار، كان أهمها اكتشاف مقبرة واح تي الملونة الرائعة وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة، والتي عثر بداخلها على عدد كبير من المومياوات الحيوانية بعضها نادر جدا".

وأكد البيان أن العمل بدأ في هذه المنطقة الواعدة من أبريل 2018، مشيرا إلى أن العمل ما زال مستمرا حتى الآن.

وباستكمال العمل في الموسم الثالث في أبريل 2020، "تم الكشف عن بئر مقاساته حوالي 120×90 سم بعمق حوالي 11 مترا، تم العثور به على حجرة دفن في أرضيتها 5 توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر".

وفي إحدى النيشات "تم العثور على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية وعليه كتابات بالمداد الأصفر وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية منها: 365 تمثال أوشبتي من الفيانس، بعضها عليه كتابات هيروغليفية – مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالي 40 سم، مزينة بمناظر وألوان من جميع الجهات للآلهة إيزيس ونفتيس وحورس - تماثيل خشبية للإله بتاح سوكر أوزير- ثلاث أوان كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء، بالإضافة إلى العديد من القطع الاثرية الأخرى".

وتم رفع جميع القطع الأثرية الصغيرة من البئر لترميمها وإيداعها بمخازن الوزارة.

ناصر حاتم

المصدر: RT