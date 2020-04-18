الرئيسان المصري والعراقي يبحثان مواجهة تداعيات وباء كورونا

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي، برهم صالح، لبحث عدد من القضايا من بينها جهود البلدين في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي بأن "السيسي تقدم بالتهنئة لصالح على تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية، مع التمنيات بالتوفيق في مهمته، مؤكدا دعم مصر الثابت لأمن العراق واستقراره".

من جانبه، "أشاد الرئيس العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، مؤكدا حرص البلدين المتبادل على دفع أطر التعاون الثنائي بينهما"، وفقا للرئاسة المصرية.

وأشار المتحدث إلى أن "الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية"، إلى جانب استعراضهما "الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الوطني في البلدين لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وبحث إمكانية تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة في هذا الإطار بين أجهزة الرعاية الصحية بالدولتين الشقيقتين".

ناصر حاتم

المصدر: RT