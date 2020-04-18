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مصر.. حل "مشكلة الخفافيش" في إحدى قرى محافظة القليوبية

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مصر.. حل
RT
عملية تطهير منزل مهجور بقرية الحزانية في مصر من الخفافيش
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أرسلت وزارة الزراعة المصرية، بالتنسيق مع محافظة القليوبية، اليوم السبت، لجنة إلى قرية الحزانية بمحافظة القليوبية، لحل "مشكلة الخفافيش" فيها.

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حملة للتخلص من خفافيش في قرية مصرية

وأعلن محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، أن اللجنة التي ضمت عددا من المسؤولين الطبيين البيئيين، وكذلك قيادات أمنية وتنفيذية بالمحافظة، قامت بمعاينة المنزل المهجور والمكون من خمسة طوابق، حيث تبين وجود أعداد من الخفافيش (آكله الفاكهة) ومتمركزة في الطابقين الثاني والثالث.

مصر.. حل عملية تطهير منزل مهجوربقرية الحزانية في مصر من الخفافيش

وقررت اللجنة التعامل مع الأمر من اتجاه علمي، حيث تم غلق جميع المنافذ الموجودة بالمنزل غلقا تماما ووضع ألواح خشبية لإحكام غلقها، ثم جرى رش المنزل بالكامل بالمواد الكيميائية المناسبة، قبل إجراء تطهير للمنطقة المحيطة بالمنزل والمنازل المجاورة، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة في مصر لمواجهة وباء كورونا.

مصر.. حل عملية تطهير منزل مهجوربقرية الحزانية في مصر من الخفافيش
مصر.. حل عملية تطهير منزل مهجوربقرية الحزانية في مصر من الخفافيش

ناصر حاتم

المصدر: RT

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