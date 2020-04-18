مصر.. حل "مشكلة الخفافيش" في إحدى قرى محافظة القليوبية

أرسلت وزارة الزراعة المصرية، بالتنسيق مع محافظة القليوبية، اليوم السبت، لجنة إلى قرية الحزانية بمحافظة القليوبية، لحل "مشكلة الخفافيش" فيها.

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وأعلن محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، أن اللجنة التي ضمت عددا من المسؤولين الطبيين البيئيين، وكذلك قيادات أمنية وتنفيذية بالمحافظة، قامت بمعاينة المنزل المهجور والمكون من خمسة طوابق، حيث تبين وجود أعداد من الخفافيش (آكله الفاكهة) ومتمركزة في الطابقين الثاني والثالث.

وقررت اللجنة التعامل مع الأمر من اتجاه علمي، حيث تم غلق جميع المنافذ الموجودة بالمنزل غلقا تماما ووضع ألواح خشبية لإحكام غلقها، ثم جرى رش المنزل بالكامل بالمواد الكيميائية المناسبة، قبل إجراء تطهير للمنطقة المحيطة بالمنزل والمنازل المجاورة، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة في مصر لمواجهة وباء كورونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT