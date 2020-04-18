السيسي يعقد اجتماعا حول إعادة المواطنين المصريين العالقين في الخارج

عقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من أعضاء الحكومة، تناول مسألة المواطنين المصريين العالقين في الخارج.

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وأشار المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي، إلى أن الاجتماع جرى بمشاركة كل من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية، سامح شكري، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، ووزير السياحة والآثار، خالد العناني، ووزير الطيران المدني، محمد منار عنبه.

ووجه السيسي بمواصلة الجهود المبذولة حاليا لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وفق تصور متكامل الجوانب، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبما يتسق مع "الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة".

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الدولة "اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع ما تبقى من المصريين العالقين على مستوى العالم من غير المقيمين، فضلا عن جهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، وذلك استنادا إلى قواعد وجداول زمنية خاصة يتم الإعلان عنها من خلال السفارات المصرية في الخارج".

كما تم استعراض الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة حاليا مع المواطنين العائدين إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بما فيها إجراء الكشف الطبي فور الوصول إلى المطارات من خلال تعميم اختبارات الكشف السريع، وكذا الانتقال للإقامة بمناطق ومنشآت الحجر الصحي، بالإضافة إلى ما يتم عقب ذلك من تعقيم وتطهير لكافة مكونات ومرافق مطارات استقبال رحلات العودة، وكذلك تطهير أماكن العزل بعد إخلائها.

ناصر حاتم

المصدر: RT