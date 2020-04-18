عاهل البحرين يثمن جهود ترامب في تحقيق استقرار سوق النفط والدور الأمريكي العسكري بالمنطقة

أعرب العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تقديره لـ"جهود" الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في "تحقيق استقرار أسواق الطاقة"، مشيدا بدور الولايات المتحدة العسكري في المنطقة.

وأفادت وكالة "بنا" البحرينية الرسمية، في بيان، بأن آل خليفة أجرى، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع ترامب، تم خلاله "بحث علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات".

وأشاد آل خليفة، حسب البيان، بـ"متانة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، والرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها"، معربا عن أحر التعازي والمواساة لترامب والشعب الأمريكي "الصديق بمن فقدوا حياتهم من المواطنين الأمريكيين بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا"، فيما أكد على "أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه الجائحة العابرة".

وأشاد ترامب، وفق الوكالة، "بإجراءات البحرين في ضوء الأزمة الراهنة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأي مساعدة في مكافحة هذا الوباء".

وعبر العاهل البحريني عن "بالغ الشكر.. على هذا الموقف، وطمأنه على نجاح البحرين في السيطرة على هذا الفيروس في هذه المرحلة".

كما أفادت الوكالة بأن آل خليفة "أعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والدور الفاعل الذي تقوم به قوات القيادة العسكرية الأمريكية لحماية الملاحة الدولية في الخليج العربي وبحر العرب وباب المندب، منوها بجهود الرئيس ترامب لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي".

المصدر: بنا