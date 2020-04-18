الحكومة السورية تخفف من إجراءات مكافحة كورونا

أعلنت الحكومة السورية، اليوم السبت، تخفيفا طفيفا لبعض الإجراءات المتخذة لمواجهة عدوى كورونا في البلاد.

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وقرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا تعديل أوقات حظر التجول المفروضة في جميع المحافظات، من بداية شهر رمضان، لتصبح من السابعة والنصف مساء (بدلا من السادسة مساء) وحتى الساعة السادسة صباحا.

كما وافق الفريق على إعادة افتتاح المهن "التجارية" والخدمية كافة وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن بمعدل يوم أو يومين حسب كل مهنة.

وتم تحديد فترة العمل من الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، بما فيها مهنة الحلاقة الرجالية والنسائية، التي يتم افتتاحها من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع وفق شروط وضوابط خاصة.

وقررت الحكومة أيضا افتتاح دوائر الجباية المالية والمصالح العقارية في المحافظات، مع الاستمرار بعمل المصارف الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة المرخصة.

أما بالنسبة لمحلات الألبسة والأحذية فقررت السماح بافتتاحها يومي الاثنين والأربعاء، أما محلات الحلاقة فتفتح في جميع أيام الأسبوع.

بينما بقية الفعاليات الخاصة والمحال لكل ما يتعلق بتلبية احتياجات المواطن (خياطين، مغاسل سيارات.. الخ)، فتفتتح يومي الثلاثاء والخميس.

وتفتتح محلات (الخرداوات، أدوات بيع الأجهزة الكهربائية وصيانتها المنزلية وغيرها، الإكسسوارات بمختلف أنواعها) يوم الأحد.

وتم تحديد ساعات العمل في كل ما سبق من الساعة 8 صباحا وحتى 3 عصرا من كل أسبوع

وبالنسبة للمنشآت السياحية العامة والخاصة، فقد حافظت الحكومة على الاستمرار بإغلاقها حتى إشعار آخر.

كذلك قررت الحكومة الاستمرار بإيقاف وسائط النقل الداخلي وجميع وسائل النقل الجماعي "إلى حين الانتهاء من الجائحة"

أما فيما يتعلق بالعملية التدريسية فطلبت الحكومة من وزارة التربية تحديد موعد لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها "عندما تصبح الظروف مناسبة ووفق إجراءات السلامة التامة".

وأشارت الحكومة إلى أن تلك القرارات الخاصة بمعاودة عمل النشاطات التجارية والخدمية والحرفية سيتم تطبيقها بدءا من يوم الأحد 19 أبريل.

وكانت الحكومة قررت في 21 مارس الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرضت السلطات منع التجول الجزئي الذي كان محددا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

أسامة يونس

المصدر: RT