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بنك السودان المركزي يجمد حسابات قيادات نظام البشير

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بنك السودان المركزي يجمد حسابات قيادات نظام البشير
Facebook@CentralBankOfSudan
مبنى بنك السودان المركزي في الخرطوم
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أعلن بنك السودان المركزي، اليوم السبت، عن قراره تجميد حسابات 42 شخصا من قيادات نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، حسبما أفاد حزب المؤتمر السوداني.

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وكتب الحزب في تدوينة على "تويتر": "وجه بنك السودان المركزي، وعبر الإدارة العامة للرقابة المصرفية، خطابا لكافة البنوك والمصارف بحظر وتجميد حسابات بنكية لرموز وقيادات النظام، على رأسهم مصطفى عثمان إسماعيل، ومدير عام الشرطة الأسبق، محمد نجيب الطيب، وهند مصطفى عبد الله هاشم، وعبد الباسط حمزة الحسن وآخرين".

بنك السودان المركزي يجمد حسابات قيادات نظام البشير
Twitter@sudan_post
بنك السودان المركزي يجمد حسابات قيادات نظام البشير
بنك السودان المركزي يجمد حسابات قيادات نظام البشير
Twitter@sudan_post
بنك السودان المركزي يجمد حسابات قيادات نظام البشير

وكان بنك السودان المركزي قرر تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل المجلس العسكري الانتقالي.

يذكر أن القرار شمل المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ومجلس الولايات.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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