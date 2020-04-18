 
مباشر

العراق.. ولادة "معقدة" لمصابة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

العراق.. ولادة
Facebook / جاسب لطيف علي الحجامي
سيدة عراقية أنجبت طفلا وهي مصابة بفيروس كورونا في بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/noz1

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، اليوم السبت، عن إجراء عملية ولادة "معقدة" لمصابة بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
العراق يسجل 19 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا
العراق يسجل 19 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

وقال الحجامي في تدوينة على حسابه في "الفيسبوك": "تتذكرون السيدة التي دخلت في مستشفى الفرات العام وهي حامل وكان وضعها صعبا جدا، وبهمة الأبطال في المستشفى اكتسبت الشفاء التام وغادرت المستشفى".

وأضاف: "بعد أسبوع (من دخولها المستشفى) جاءها المخاض وهي في شهرها الثامن ولديها عملية قيصرية سابقة، فتشكل فريق برئاسة الطبيبة القديرة، لميس شبّر، مديرة قسم النسائية والتوليد في مدينة الإمامين الكاظمين (ع) الطبية، وضم الفريق كلا من الدكتورة ديانا حسين أبو رغيف، والدكتورة آلاء خضير عباس، وطبيب الأطفال الدكتور خالد جبار، والقابلة لمياء عدنان، وتم اتخاذ القرار بأن تكون الولادة طبيعية وتمت بنجاح".

وأشار الحجامي إلى أن الفحوصات التالية أثبتت خلو الأم ورضيعها من فيروس كورونا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا