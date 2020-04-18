السعودية تعلن عزل حيين في محافظة الأحساء بسبب وباء فيروس كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عزل حيين في محافظة الأحساء ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، حسبما نقلته وكالة "واس" الرسمية، أن القرار يشمل "تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر".

ويتضمن القرار "السماح لسكان الحيين المشار إليهما بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية والتموين وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا".

ومن المخطط أن "تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحيا وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية".

وقال المصدر إن هذا الإجراء يأتي في "في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين".

وأكدت الداخلية السعودية أن "هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية"، فيما أهابت بالجميع "استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات".

المصدر: واس