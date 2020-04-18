العاروري: موعد الحرية للأسرى في سجون الاحتلال اقترب

قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إن الحركة منذ انطلاقتها وضعت تحرير الأسرى على سلّم أولوياتها.

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وفي برقية وفاء للأسرى الفلسطينيين، بثها مكتب إعلام الأسرى (التابع لـ "حماس") بمناسبة إحياء "يوم الأسير الفلسطيني"، اليوم السبت، ذكر القيادي أن الحركة "حاولت مرارا تحرير أسراها بعمليات نُفذت ونجحت، وأخرى لم تنجح، لكن المحاولات لتحرير الأسرى مستمرة منذ البداية".

وأعرب العاروري عن ثقته بأن "موعد الحرية للأسرى في سجون الاحتلال قد اقترب بإذن الله"، مضيفا: "آمل ألا تنتهي هذه السنة إلا وقد تحرر أسرانا من هذا القيد".

وشدد نائب رئيس المكتب السياسي على أن "موضوع تحرير الإنسان من القيد والسجان بالنسبة للحركة هو عنوان جدية ومصداقية، وقدرة المقاومة على إنجاز أهدافها".

كما أكد العاروري أن مكانة الأسرى "ليست بحاجة للتأكيد عليها، فقضيتهم محط إجماع عند شعبنا وأمتنا، وكل أحرار العالم، وأن فرحة تحرير الأسرى ستكون عنوان الانتصار والتحرير".

المصدر: RT