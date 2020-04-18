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 سقوط صاروخين بالقرب من الشركة الصينية في بغداد

أخبار العالم العربي

 سقوط صاروخين بالقرب من الشركة الصينية في بغداد
Reuters THAIER AL-SUDANI
عنصر أمن في بغداد
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أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، السبت، بسقوط صاروخين بالقرب من الشركة الصينية في العاصمة العراقية بغداد دون وقوع خسائر تذكر.

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وسائل إعلام: سقوط صواريخ على قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد
وسائل إعلام: سقوط صواريخ على قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد

وقالت الوحدة، في بيان، إن صاروخين نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان ضمن قطاع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، مضيفة أن سقوط الصاروخين لم يسفر عن خسائر.

وقد أعلن الجيش العراقي في 11 مارس الماضي، استهداف معسكر التاجي شمالي بغداد بـ10 صواريخ كاتيوشا، من دون ورود تقارير عن سقوط خسائر.

ويأتي ذلك، في وقت يرتقب العراقيون أن يقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تشكيلته الوزارية إلى البرلمان قريبا.

المصدر: RT

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