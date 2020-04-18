 سقوط صاروخين بالقرب من الشركة الصينية في بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، السبت، بسقوط صاروخين بالقرب من الشركة الصينية في العاصمة العراقية بغداد دون وقوع خسائر تذكر.

إقرأ المزيد

وقالت الوحدة، في بيان، إن صاروخين نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان ضمن قطاع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، مضيفة أن سقوط الصاروخين لم يسفر عن خسائر.

سقوط صاروخين نوع كاتيوشا "بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية "، دون خسائر تذكر. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) April 18, 2020

وقد أعلن الجيش العراقي في 11 مارس الماضي، استهداف معسكر التاجي شمالي بغداد بـ10 صواريخ كاتيوشا، من دون ورود تقارير عن سقوط خسائر.

ويأتي ذلك، في وقت يرتقب العراقيون أن يقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تشكيلته الوزارية إلى البرلمان قريبا.

المصدر: RT