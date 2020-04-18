عائلة فلسطينية تتوصل لحل فريد من نوعه للوقاية من كورونا (صور)

توصلت عائلة فلسطينية تقطن في قطاع غزة لحل فريد من نوعه للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

واختارت العائلة أن تستعمل ورق الملفوف محل الكمامة للوقاية من الوباء، خاصة أن لديهم كمية كبيرة من الملفوف في منزلهم الواقع في بيت لاهيا بشمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الجمعة، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس في عدة مناطق، ليصل إجمالي الإصابات إلى 402 في الأراضي الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس، فيما توفي 3 أشخاء بالوباء.

RT

RT

RT

المصدر: RT