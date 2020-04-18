نصيحة ثمينة للمصريين بخصوص الفسيخ وشم النسيم

حذر جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، من تناول الفسيخ من أي مكان، لافتا إلى ضرورة أخذه من مصادر موثوقة وسليمة ونظيفة.

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ونبه جبور، في رسالة مصورة له عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، المصريين إلى ضرورة الالتزام بعدم التجمع والازدحام خلال فترة الأعياد، حتى على المستوى العائلي، داعيا إلى الاحتفال مع العائلة الكبيرة والأقارب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما نصح بتجنب التدخين والشيشة، وبممارسة تمارين النشاط البدني، وبتناول نظام غذائي يقوي مناعة الجسم ضد الأمراض والفيروسات.

ويحتفل المصريون ببدء فصل الربيع بالاحتفال بـ"يوم شم النسيم" الذي يصادف يوم الاثنين الذي يلي احتفال المسيحيين بعيد الفصح، حيث يخرج المسلمون والمسيحون بأعداد كبيرة للاحتفال بهذا اليوم.

وتشهد الحدائق والساحات تجمعات عدة، تترافق مع تناول بعض الأطباق المشهورة، وفي مقدمتها "الفسيخ".

المصدر: "World Health Organization Egypt"