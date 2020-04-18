فلسطين.. ارتفاع الحالات في القدس إلى 140وتسجيل إصابات جديدة بالضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورنا، لترتفع حصيلة الاصابات إلى 313، في الضفة الغربية وغزة، 140 حالة في القدس.

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وأفاد نقيب الأطباء في القدس الدكتور سفيان بسيط بارتفاع أعداد المصابين في المدينة إلى 140 حالة.

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن بين الحالات اليوم إصابتان لعاملين من بلدة قطنة بشمال غرب القدس، و4 لمخالطين من يطا جنوب الخليل، وبيت عنان والعيزرية وأريحا.

وأوضحت الكيلة، أن الحالة الصحية لجميع المرضى مستقرة، وعددهم 227 شخصا، وعدد الحالات النشطة 242 حالة، وحالات الشفاء هي 69 حالة، فيما بلغت نسبة الإصابات في صفوف العمال ومخالطيهم 75%.

إلى ذلك أفادت السلطات الفلسطينية بتسجيل أول حالة وفاة في مدينة القدس بسبب الفيروس، فجر اليوم السبت، وهي تعود لمسنة فلسطينية من بلدة العيسوية، مشيرة إلى أنها كانت تُعاني من أمراض مزمنة أخرى قبل إصابتها بالفيروس.

في السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه تم تسجيل 830 حالة إصابة في صفوف الفلسطينيين في مختلف دول العالم و39 وفاة.

المصدر: RT