جامعة القاهرة تنفي ظهور إصابات كورونا في قصر العيني الفرنساوي

نفت جامعة القاهرة وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، مشيرة إلى أنه تم إجراء فحوصات لكل الموجودين في هذا المستشفى وتم نقلهم إلى مستشفى المنيل الجامعي.

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وقال مستشار رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمود علم الدين، في حديث تلفزيوني، إن هذا المستشفى سيخصص لعزل المصابين بالفيروس، كما أنه سيخصص لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة القاهرة، في حال إصابتهم بالوباء.

وكشف علم الدين أن جامعة القاهرة وفرت 10 آلاف مسحة من الاختبارات الخاصة بالكشف عن المصابين بكورونا، كما سمح رئيس الجامعة بقيام أي عضو هيئة تدريس بالعلاج في أي مستشفى على أن تتحمل الجامعة تكلفة العلاج.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت الجمعة في آخر إحصائية، عن تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث يعد هذا الرقم الأعلى يوميا منذ انتشار الفيروس في مصر، ما يرفع عدد المصابين الإجمالي إلى 2844، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 205.

المصدر: الأهرام