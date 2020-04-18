تسجيل أول وفاة بكورونا لفلسطينية في القدس

أعلنت مصادر طبية في القدس، صباح اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة وفاة في المدينة بفيروس كورونا.

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وأفادت المصادر، بأن حالة الوفاة هي لمسنة تبلغ من العمر 78 عاما تعيش في بلدة العيسوية، وتوفيت في مستشفى شعاريه تسيدق الإسرائيلي، وكانت تعاني من أمراض مزمنة.

وبَوفاة هذه الحالة يرتفع عدد الوفيات في فلسطين إلى 3 وفيات بفيروس كورونا.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس في عدة مناطق، ليصل إجمالي الإصابات إلى 402 في الأراضي الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس.

المصدر: وكالة معا