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وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس كورونا

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وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس كورونا
Reuters
نيجيريا- أرشيف
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أعلن متحدث باسم الرئاسة النيجيرية أن مدير مكتب الرئيس أبا كياري، توفي يوم الجمعة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة رويترز، قال المتحدث باسم الرئاسة، جاربا شيهو، عبر حسابه بموقع "تويتر" إن "الاختبارات أثبتت إصابة الراحل بكوفيد-19 المتفشي، وكان يتلقى علاجا​​​. ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020".

في سياق متصل، أعلن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا، الجمعة، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 493، توفي منهم 17 شخصا.

المصدر:وكالات

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