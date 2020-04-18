وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس كورونا

أعلن متحدث باسم الرئاسة النيجيرية أن مدير مكتب الرئيس أبا كياري، توفي يوم الجمعة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة رويترز، قال المتحدث باسم الرئاسة، جاربا شيهو، عبر حسابه بموقع "تويتر" إن "الاختبارات أثبتت إصابة الراحل بكوفيد-19 المتفشي، وكان يتلقى علاجا​​​. ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020".

The Presidency regrets to announce the passage of the Chief of Staff to the President, Mallam Abba Kyari. — Garba Shehu (@GarShehu) April 17, 2020

BREAKING: President Buhari’s Chief of Staff, Abba Kyari is Dead https://t.co/kLGi4pgBwu via @politicsngr — Nigeria Newsdesk (@NigeriaNewsdesk) April 17, 2020

في سياق متصل، أعلن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا، الجمعة، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 493، توفي منهم 17 شخصا.

المصدر:وكالات