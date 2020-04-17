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قوات حكومة الوفاق تعلن استهداف قوات حفتر بقاعدة "الوطية"

أخبار العالم العربي

قوات حكومة الوفاق تعلن استهداف قوات حفتر بقاعدة
AFP Mahmud TURKIA
الناطق باسم "الجيش الليبي" التابع لحكومة الوفاق، محمد قنونو
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أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أن الطيران التابع لها استهدف قوات المشير خليفة حفتر في قاعدة "الوطية" الجوية غرب ليبيا.

وقال الناطق باسم "الجيش الليبي" التابع لحكومة الوفاق، محمد قنونو، إن سلاح الجو استهدف مساء اليوم الجمعة، آليات مسلحة وتمركزا لما وصفه بـ "مليشيات حفتر الإرهابية" في قاعدة "الوطية" الجوية.

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تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر لا تزال مستمرة على الرغم من الدعوات الأممية وجامعة الدول العربية لوقف القتال في ليبيا، خاصة على خلفية انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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