قوات حكومة الوفاق تعلن استهداف قوات حفتر بقاعدة "الوطية"

أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أن الطيران التابع لها استهدف قوات المشير خليفة حفتر في قاعدة "الوطية" الجوية غرب ليبيا.

وقال الناطق باسم "الجيش الليبي" التابع لحكومة الوفاق، محمد قنونو، إن سلاح الجو استهدف مساء اليوم الجمعة، آليات مسلحة وتمركزا لما وصفه بـ "مليشيات حفتر الإرهابية" في قاعدة "الوطية" الجوية.

#عملية_بركان_الغضب: المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو : سلاح الجو الليبي يستهدف قبل قليل اليات مسلحة و تمركزاً لميليشيات حفتر الارهابية في قاعدة الوطية الجوية#عاصفة_السلام#حفتر_كورونا_ليبيا#لن_نعود_للقيود#تبديد_وهم_المتمرد#ليبياpic.twitter.com/50nWFeTS2Y — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) April 17, 2020

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تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر لا تزال مستمرة على الرغم من الدعوات الأممية وجامعة الدول العربية لوقف القتال في ليبيا، خاصة على خلفية انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات