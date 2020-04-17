مصر.. وضع "كمامة" على وجه تمثال العقاد يثير استياء مواطني أسوان

أعرب مواطنو مدينة أسوان بجنوب مصر عن استيائهم لقيام مجهولين بتشويه التمثال النصفي للأديب المصري الراحل عباس محمود العقاد، في هذه المدينة.

ووضع مجهولون "جوالا" (أي كيسا) فارغا على وجه تمثال العقاد، للإيحاء بأنه يضع "كمامة" في زمن وباء كورونا، الأمر الذي اعتبره المواطنون إساءة إلى مكانة الأديب الراحل ابن محافظة أسوان.

وأعرب عبد العزيز العقاد، نجل شقيق الأديب الراحل، عن استيائه من المشهد ووصفه بأنه إساءة إلى مكانة وتاريخ العقاد، مشيرا إلى أن من قام بارتكاب هذه الواقعة شخص لا يعرف قيمة العقاد.

وأضاف أن "المكان الذي يقع فيه التمثال يخضع لمسؤولية مجلس المدينة، وكان في الماضي يتواجد عامل بصفة دائمة للاهتمام بالميدان"، لافتا إلى أنه "إذا لم يتم الاهتمام بالتمثال فمن الأفضل نقله من موقعه الحالي لأن الاهتمام بتمثال العقاد يعطي نموذجا باحترام ثروة مصر من الأدباء والمفكرين".

ناصر حاتم

المصدر: RT