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المغرب يسجل أكبر ارتفاع يومي للإصابات كورونا

الصحة السورية تتسلم دفعة مساعدات روسية خاصة بكورونا

أخبار العالم العربي

الصحة السورية تتسلم دفعة مساعدات روسية خاصة بكورونا
Facebook@MinistryOfHealthSYR
مساعدات طبية روسية لسوريا
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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، أنها تسلمت دفعة مساعدات طبية روسية خاصة بالاستجابة لوباء فيروس كورونا.

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وتضمنت الدفعة الأولى من المساعدات 50 جهاز تنفس اصطناعي وأدوات اختبار لفحص الفيروس وألبسة واقية ضده.

وأضافت الوزارة أن الدفعة الثانية ستصل في 20 من الشهر الجاري وتشمل 150 جهاز تنفس اصطناعي.

وكانت الوزارة أعلنت اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات به في البلاد إلى 38 إصابة، شفيت منها 5 حالات وتوفيت حالتان.

أسامة يونس

المصدر: RT

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