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مصر.. بابا الكنيسة القبطية يدعو المواطنين للمكوث في بيوتهم لوقف وباء كورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. بابا الكنيسة القبطية يدعو المواطنين للمكوث في بيوتهم لوقف وباء كورونا
st-takla.org
بابا الكنيسة القبطية في مصر، تواضروس الثاني
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دعا بابا الكنيسة القبطية في مصر، تواضروس الثاني، المواطنين إلى المكوث في منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ومع اقتراب عيد الفصح المسيحي، قال البابا، خلال عظة الجمعة العظيمة، ألقاها بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون: "رغم أنها أيام أعياد علينا أن نلتزم بالجلوس في البيت لأن بلادا أخرى استهانت بهذا الأمر ووصلت لمرحلة صعبة".

وأضاف بابا الكنيسة القبطية: "وجودنا في البيت ومتابعتنا للصلوات نعيشها بصورة شخصية. أما أنا وبيتي فنعبد الرب.. أحب أن أنتهز هذه الفرصة وأهنئ كل بيت داخل وخارج مصر ونحن نصلي لأجل سلام العالم وأن يرفع الله هذا الوباء ويعطينا سلاما وهدوءا ويحفظ العالم وبلادنا وربنا يحفظكم، وباسم كل الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة نهنئ الجميع".

ناصر حاتم

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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