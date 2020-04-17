جامعة مصرية تشيد نصبا تذكاريا لشهداء "الجيش الأبيض" في مواجهة كورونا

قررت جامعة بني سويف المصرية تشييد نصب تذكاري تخليدا لأرواح شهداء فيروس كورونا من الفرق الطبية.

وكلف رئيس الجامعة، منصور حسن، أستاذ النحت والتشكيل الفراغي، محمد ماضي، "بعمل تصميم للنصب التذكاري تمجيدا لأرواح الشهداء من الفرق الطبية (أطباء، صيادلة، ممرضون، أخصائيون للمعامل والأشعة، مسعفون)".

وتأتي جامعة بني سويف "كأول جامعة تقيم نصبا تذكاريا لشهداء الواجب الطبي، عرفانا لهم وتقديرا لمجهوداتهم وتمجيدا لأرواحهم كشهداء الواجب وكدروع بشرية لإنقاذ العديد من المرضى".

وسيتم وضع التمثال في "ميدان شهداء الجيش الأبيض الواقع في تقاطع نهاية شارع عبد السلام عارف بكورنيش النيل بجوار مستشفى التأمين الصحي ومركز المؤتمرات، بارتفاع سبعة أمتار تقريبا".

وقد صاغ الفنان النصب "بشكل تحليلي في صورة فراغية لفيروس كورونا يتوسطه جدار مشقوق لنصفين، بلون داكن للدلالة على بشاعة الفيروس المتهاوي. وتتوسط الحائط المشقوق يدان بلون أبيض تساند إحداهما الأخرى لتمثلا الطاقم الطبي، وفوقهما طائر مستعد للانطلاق، ممثلا روح الشهيد. ويعلو الحائط المنقسم كلمة (الجيش الأبيض) كعنصر تعبيري مقروء يعلن عن هويته، ليتوج النصب التذكاري ويعطيه رسوخا وشموخا وعزة".

ناصر حاتم

المصدر: RT