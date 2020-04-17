مدير مستشفى القامشلي ينفي صحة إعلان الإدارة الكردية رصد أول وفاة بكورونا

نفى المدير العام للهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني التابع للحكومة السورية، عمر العاكوب، وجود أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في هذه المؤسسة الطبية.

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وقال العاكوب، في حديث لـ"صدى الواقع السوري"، تعليقا على بيان نشرته هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية" الكردية في شمال وشرق سوريا حول وفاة رجل مصاب بالمرض في المستشفى: "نرسل عينات للعديد من الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس إلى المخبر المركزي بدمشق، ولم نتبلغ بوجود أي عينة إيجابية حتى الآن".

وأكدت "الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا" بقيادة القوى الكردية، في وقت سابق من اليوم، رصد أول وفاة بفيروس كورونا المستجد، محملة منظمة الصحة العالمية المسؤولية عن انتشار الوباء في المنطقة.

وحتى مساء اليوم الجمعة سجلت في سوريا 33 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها وفاتان 2، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت مرارا من احتمال تدهور حاد للوضع في البلاد نظرا لتداعيات الحرب المستمرة فيها منذ 9 سنوات.

المصدر: وسائل إعلام سورية