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مصر تعلن عن عقوبة الخروج من المنزل يوم "شم النسيم"

أخبار العالم العربي

مصر تعلن عن عقوبة الخروج من المنزل يوم
Reuters
رئيس الوزراء المصري
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أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بشأن أسلوب التعامل مع يوم "شم النسيم" الذي يوافق الاثنين المقبل والإعلان عن عقوبة مخالفي قرار الغلق العام.

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ووفقا للقرار فإنه سيتم غلق كل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.

ونشرت الجريدة الرسمية عقوبة من يخالف هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: وكالات

 

 

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