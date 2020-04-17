 
مباشر
عاجل
لافروف لبومبيو: روسيا مستعدة للعمل على معاهدات جديدة بشأن السلاح النووي

السعودية.. تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط

أخبار العالم العربي

السعودية.. تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط
Reuters
السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/noth

سجلت السعودية في الأيام الأخيرة تزايد أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، واكتشفت الحالات إثر تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها وزارة الصحة.

إقرأ المزيد
بقفزة قياسية حادة.. عدد الإصابات بكورونا في السعودية يتجاوز الـ7000
بقفزة قياسية حادة.. عدد الإصابات بكورونا في السعودية يتجاوز الـ7000

وللسيطرة على الأزمة وكسر حلقات انتشار الفيروس، واكتشاف الحالات بشكل مبكر وعزلها ورعايتها، قامت سلطات الصحة في المملكة بعملية مسح نشط.

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية صورا لعملية مسح نشط يتضمن إرسال فرق متخصصة للفحص المبكر داخل المناطق عالية الخطورة، مثل الأحياء المكتظة ومساكن العمال.

ومن ضمن الحزمة الجديدة زادت وزارة الصحة من الفحوصات في مساكن العمال، وزيادة سعة الفحوصات المخبرية اليومية والبدء بإجراء فحوصات في مختبرات في مناطق مختلفة من المملكة.

كما وسعت الصحة من دوائر الاستقصاء الوبائي لتشمل الدائرة الثانية والثالثة من المخالطين، كما طورت وأدخلت تقنيات ذكية لاكتشاف الحالات مثل التقييم الذاتي الإلكتروني.

المصدر: وسائل إعلام + وزارة الصحة السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا