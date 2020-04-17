دبي تمدد حظر التجوال لأسبوع إضافي

قررت سلطات دبي تمديد حظر التجوال في الإمارة على مدار 24 ساعة لأسبوع إضافي، في إطار برنامج التعقيم الشامل للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة، في بيان نشره اليوم الجمعة عبر "تويتر": "اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي تمدد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يوميا ولمدة أسبوع إضافي، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه الإجراء الذي تم تطبيقه منذ 4 أبريل الجاري".

وفرضت الإمارات حظر تجوال ليليا على مستوى البلاد منذ 26 مارس بسبب حملة التعقيم، لكن دبي وسعت في 4 أبريل نطاقه داخل الإمارة ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين.

وسجلت في الإمارات حتى اليوم 5825 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 35 وفاة.

ولدى الإمارات ثاني أعلى عدد من الإصابات بالفيروس بين دول مجلس التعاون الخليجي الست بعد السعودية، وسجل في هذه البلدان أكثر من 22 ألفا، إضافة إلى ما يزيد عن 140 حالة وفاة.

المصدر: RT + رويترز